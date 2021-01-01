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Installation

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Windows

Installer (64-bit)Portable zip (64-bit)

macOS

Universal binary

Linux

X11WaylandWhich version should you choose?

Images attribution:
Windows: Original work: MicrosoftFile:Windows 8 logo and wordmark.svg: Multiple editors; see image description pageThis work: Fry1989, Public domain, via Wikimedia Commons
macOS: Original: Rob Janoff, Public domain, via Wikimedia Commons
Linux: Havarhen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

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Hi! I'm Federico, the creator of espanso. If you liked the project, please consider making a small donation, it really helps :)

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Created by Federico Terzi. Copyright © Federico Terzi 2019-2021