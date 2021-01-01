Installation

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Windows: Original work: MicrosoftFile:Windows 8 logo and wordmark.svg: Multiple editors; see image description pageThis work: Fry1989, Public domain, via Wikimedia Commons
macOS: Original: Rob Janoff, Public domain, via Wikimedia Commons
Linux: Havarhen, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Together, we will make espanso the first universal text expander, open to everyone.
Espanso is open source and hosted on GitHub.
If you find a bug or have an idea for a new feature, please open an issue on GitHub.